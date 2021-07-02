Граждан Украины предупредили об угрозе голода

Виктор Суслов сообщил, что украинское правительство ничего не сможет сделать в случае, если сельхозпродукции не будет хватать для удовлетворения потребностей своих граждан.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью ТК «Первый независимый» заявил, что открытие рынка земли может привести к глобальным негативным последствиям для страны. Он пояснил, что передача сельскохозяйственных угодий под контроль иностранных лиц приведет к увеличению экспорта аграрной продукции, однако украинское правительство ничего не сможет сделать в случае, если продовольственной продукции не будет хватать для удовлетворения потребностей своих граждан.

«То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем», - сказал Виктор Суслов.

Он пояснил, что данный законопроект позволяет зарубежным компаниям и государствам более активно вмешиваться в политику Украины. По его мнению, иностранные корпорации вряд ли позаботятся об украинцах, если будут заинтересованы в экспорте, пишет ИА REGNUM.

Напомним, что весной Верховная рада одобрила закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных угодий иностранным лицам. При этом согласовывать подобные сделки с украинским правительством не нужно.

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