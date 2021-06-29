Полиция пришла с обысками в издание «Проект» перед публикацией расследования о семье главы МВД

Сотрудники МВД устроили обыски у главного редактора издания «Проект» Романа Баданина, журналистки Марии Жолобобой и замглавреда Михаила Рубина. Точные причины неизвестны, но сегодня издание собиралось публиковать расследование о семье главы МВД.

Об обысках редакция «Проекта» сообщила в Telegram-канале. Эту же информацию подтверждают источники телеканала «Дождь». На 29 июня издание запланировало публикацию расследования о главе МВД Владимире Колокольцеве и его семье.

В частности, журналисты обнаружили, что сестра супруги министра Зоя Бердичевская владеет особняком на Рублевке за 200 млн руб. Однако она не могла себе его позволить – она и ее муж Валерий пенсионеры, а ее сын работал в транспортной компании в Ростове и получал «совсем небольшую зарплату». Но это не помешало ей приобрести особняк, а также два автомобиля Porsche и квартиру на Ленинском проспекте за 50 млн руб.

Издание «Проект» отличилось большим количеством расследований о коррупции в верхах власти. Они делали материалы о Кадырове, Сечине и Путине. Редактор проекта Роман Боданин жаловался на незаконные оперативно-розыскные мероприятия и слежку Следственного комитета за собой.