Песков ответил на вопрос о компенсациях работникам из-за локдауна

Дмитрий Песков признал, что пандемия нанесла вред малому и среднему бизнесу, однако «государство вовремя протянуло руку помощи».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство России не принимало никаких решений о компенсациях для сотрудников, которые были вынуждены временно не работать из-за пандемии коронавируса, в том числе в связи с локдауном в начале распространения COVID-19. Также он отметил, что в кабмине не обсуждалось введение и других мер по поддержке малого и среднего бизнеса в стране. По мнению Дмитрия Пескова, подобного рода мероприятия будут более эффективными, если их принимать в отельных регионах, а не по всей стране. Такими словами пресс-секретарь ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет РБК.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил российскому главе Владимиру Путину выплачивать гражданам заработные платы за счет государства в случае, если в стране будет введен новый локдаун или объявят очередные нерабочие дни.