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Титов в докладе Путину предложил выплачивать россиянам зарплаты в случае локдауна

28 Июня 2021 382 0 Экономика
Титов в докладе Путину предложил выплачивать россиянам зарплаты в случае локдауна

Властям нужно принять срочные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе государство должно оплачивать простой сотрудников во время локдауна, каникул или длинных выходных. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов написал в ежегодном докладе для Владимира Путина.

Государство должно платить за «нерабочие дни»

  • Титов в докладе президенту призвал власти принять срочные меры поддержки малого и среднего бизнеса в России. Как пишет РБК, в распоряжении которого оказался текст доклада, Титов настаивает на системных изменениях «в отношениях бизнеса и власти» и требует «создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом».
  • За прошлый год количество малых и средних предприятий в России сократилось до пятилетнего минимума. Закрытый мартовский опрос ФСО показал, что в ближайшие два-три месяца предприниматели собираются увеличить стоимость товаров и услуг, а также отказаться от планов по развитию бизнеса.
  • В связи с этим Титов предложил несколько мер, чтобы сохранить предприятия, рабочие места и доходы россиян. Он рекомендуют рефинансировать и реструктурировать кредиты для МСП по льготной ставке, напоминая, что они потеряли 30% выручки в прошлом году. Также следует ослабить ограничения для найма сотрудников из стран СНГ и компенсировать компаниям стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР.
  • Отдельно Титов предлагает государству выплачивать зарплаты россиянам, если власти объявят «нерабочие дни», «длинные выходные» или локдаун. Зарплаты должны поступать россиянам напрямую, в обход работодателя. Также Титов считает необходимым заморозку тарифов ЖКХ до 2023 года, продление моратория на проверки до 2022 года включительно.

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  • Развитие МСП – это не фискальная, а социальная функция, настаивает Титов. Именно небольшие компании обеспечивают россиян доступными товарами и услугами, а также обеспечивают занятость. Поэтому никаких штрафов не должно быть, подход государство должен измениться на информирование, обучение и минимизацию нарушений. В Кремле доклад не комментировали. Однако в 2020 году, когда каждый десятая небольшая компания заявила о планах закрыться, никакой реакции не последовало.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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