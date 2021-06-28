Титов в докладе Путину предложил выплачивать россиянам зарплаты в случае локдауна 382 0 Экономика

Властям нужно принять срочные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе государство должно оплачивать простой сотрудников во время локдауна, каникул или длинных выходных. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов написал в ежегодном докладе для Владимира Путина.