Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮН, 18:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 ИЮН, 18:46 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

В России хотят ввести льготы для компаний с полностью привитым штатом

28.06.2021 15:00
Комментарии
В России хотят ввести льготы для компаний с полностью привитым штатом

Владимир Петров считает, что нововведение будет стимулировать работодателей на то, чтобы его персонал добровольно проходил иммунизацию.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести новые ощутимые льготы для российских компаний с полностью вакцинированным штатом, кроме тех сотрудников, которым нельзя делать прививку от коронавирусной инфекции по медицинским показаниям. По его мнению, нововведение будет стимулировать работодателей на то, чтобы его персонал добровольно проходил иммунизацию. Также Владимир Петров считает, что такая мера позволит защитить жизнь и здоровье граждан, быстрее остановить распространение коронавируса и преодолеть экономический спад, вызванный ограничительными мероприятиями по COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в нашей стране нет обязательной вакцинации населения против коронавирусной инфекции, поскольку региональные власти ввели принудительное прививание только для определенной категории граждан.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Московские кафе начинают работать по новым правилам
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России

Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России
Экономика

Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти

Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти
Экономика 1

Хлеб может подорожать в России из-за нового ГОСТа

Хлеб может подорожать в России из-за нового ГОСТа
Экономика

Титов в докладе Путину предложил выплачивать россиянам зарплаты в случае локдауна

Титов в докладе Путину предложил выплачивать россиянам зарплаты в случае локдауна
Экономика

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее

ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее

В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха

В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха

Новости дня

18:00 Банк России допустил повышение ключевой ставки до 6,5% в июле Банк России допустил повышение ключевой ставки до 6,5% в июле
СМИ: первый российский авиаперевозчик перестал летать над Белоруссией
СМИ: первый российский авиаперевозчик перестал летать над Белоруссией
15:31 Песков ответил на вопрос о компенсациях работникам из-за локдауна Песков ответил на вопрос о компенсациях работникам из-за локдауна
13:50 Полицейские обокрали пенсионера на 724 тысячи рублей в Москве. Они ждали с ним скорую Полицейские обокрали пенсионера на 724 тысячи рублей в Москве. Они ждали с ним скорую
13:40 В Кремле напомнили, что в России нет принудительной вакцинации для всех граждан В Кремле напомнили, что в России нет принудительной вакцинации для всех граждан
11:57 В МИД РФ раскритиковали позицию США о России после саммита Путина и Байдена В МИД РФ раскритиковали позицию США о России после саммита Путина и Байдена
11:42 Насаждают тоталитаризм и атакуют генетический код. Лавров выступил с обвинениями Запада Насаждают тоталитаризм и атакуют генетический код. Лавров выступил с обвинениями Запада
Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России
Рост цен на лекарства втрое превысил общую инфляцию. Так быстро они еще не дорожали в России
11:09 Московские кафе начинают работать по новым правилам Московские кафе начинают работать по новым правилам

Узнай, страна!

25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
В России могут повыситься цены на хлеб
В России могут повыситься цены на хлеб
25 ИЮН, 14:46 В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха
25 ИЮН, 13:58 В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников
25 ИЮН, 10:50 В Московской области запустили производство булок для гамбургеров В Московской области запустили производство булок для гамбургеров
24 ИЮН, 23:36 В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников
24 ИЮН, 21:06 В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов
Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти
Путин поручил готовить Россию к отказу Европы от нефти
24 ИЮН, 20:24 В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана
24 ИЮН, 18:40 В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности
23 ИЮН, 23:24 В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции
23 ИЮН, 22:16 В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter