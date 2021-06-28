В России хотят ввести льготы для компаний с полностью привитым штатом

Владимир Петров считает, что нововведение будет стимулировать работодателей на то, чтобы его персонал добровольно проходил иммунизацию.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ввести новые ощутимые льготы для российских компаний с полностью вакцинированным штатом, кроме тех сотрудников, которым нельзя делать прививку от коронавирусной инфекции по медицинским показаниям. По его мнению, нововведение будет стимулировать работодателей на то, чтобы его персонал добровольно проходил иммунизацию. Также Владимир Петров считает, что такая мера позволит защитить жизнь и здоровье граждан, быстрее остановить распространение коронавируса и преодолеть экономический спад, вызванный ограничительными мероприятиями по COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в нашей стране нет обязательной вакцинации населения против коронавирусной инфекции, поскольку региональные власти ввели принудительное прививание только для определенной категории граждан.