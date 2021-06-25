В Кремле ответили на слова Зеленского об отказе от Донбасса

Дмитрий Песков рассказал, что формализация процесса отказа Украины от Донбасса вызовет сожаление в России.

В пятницу, 25 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе от Донбасса. По его мнению, по факту самопровозглашенные ДНР и ЛНР и так «отторгнуты» киевскими властями, однако формализация данного процесса может вызвать только сожаление со стороны Российской Федерации. Также Дмитрий Песков добавил, что довольно сложно давать оценку подобного рода высказываниям, поэтому он выразил надежду, что власти Украины дадут более подробные разъяснения по поводу такой инициативы Владимира Зеленского, пишет ИА REGNUM.

Ранее стало известно, что украинский президент готов разорвать отношения с Донбассом.