Зеленский готов разорвать отношения с Донбассом

Владимир Зеленский отметил, что решение о разрыве связей с Донбассом должны принимать украинцы на всенародном референдуме.

Украинский президент Владимир Зеленский в эфире ТК «1+1» заявил, что Украина готова полностью разорвать отношения с Донбассом. Глава государства допустил возможность проведения всенародного референдума о расторжении связей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР в том случае, если Нормандский формат не приведет к разрешению конфликта в данном регионе. Также Владимир Зеленский добавил, что Украина хочет найти с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом альтернативный способ урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку Минские договоренности невозможно реализовать, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что немецкий регулятор получил заявку на сертификацию от компании-оператора энергетического проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG.