Россиянам напомнили о повышении тарифов на коммунальные услуги

Средний рост тарифов по стране должен оставаться на уровне инфляции.

В Российской Федерации с 1 июля текущего года повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Уточняется, что в каждом субъекте РФ индексация тарифов разная, однако она не должна превышать планку, установленную в регионе. Кроме того увеличение тарифов на ЖКУ в России не может перевалить за 4%, в среднем по стране рост составит 3,3%.

Ранее Пенсионный фонд России объявил о приеме заявлений на новые пособия.