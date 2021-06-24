ПФР заявил о приеме заявлений на новые пособия

На новые выплаты могут рассчитывать беременные женщины и семьи с детьми от 8 до 17 лет.

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) сообщила, что нуждающиеся российские граждане смогут с 1 июля подавать заявления на получение новых ежемесячных пособий. Уточняется, что на такие выплаты смогут рассчитывать женщины, ставшие на учет в ранние сроки беременности, а также неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Соответствующее заявление граждане страны могут подать через сайт госуслуг или отделение ПФР по месту жительства.

Отмечается, что пособия будут выплачиваться в том случае, если доход на душу населения не превышает размер прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Кроме того сумма выплат будет рассчитываться в соответствии с региональным ПМ, пишет ТАСС.

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