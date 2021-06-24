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Собянин разрешил посещать кафе без QR-кода

24.06.2021 11:10
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Собянин разрешил посещать кафе без QR-кода

Москвичи смогут посещать летние кафе и веранды без предъявления QR-кода до 11 июля (включительно).

Столичный мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому жители Москвы смогут посещать заведения общественного питания без предъявления QR-кода. Однако, такая мера будет действовать до 11 июля (включительно) и распространяться только на сезонные летние кафе и веранды, говорится на официальном портале градоначальника.

Напомним, что Сергей Собянин ужесточил ограничения по коронавирусу в Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, точкам общепита с 28 июня запрещено принимать гостей, которые не привились от COVID-19 или не предъявили отрицательный ПЦР-тест. Подтвердить такой статус россияне смогут с помощью QR-кода, который необходимо скачать через госуслуги или сайт mos.ru.

Ранее Сергей Собянин заявил, что заведения общественного питания, не выполняющие новые антикоронавирусные требования, смогут работать, но только на вынос или доставку.

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