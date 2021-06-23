Маас: Германия поможет Украине отстоять свои интересы после запуска «Северного потока-2»

Хайко Маас заверил, что Берлин не позволит Москве использовать газопровод против Киева.

В среду глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас во время брифинга после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Берлин готов внести свой вклад в то, чтобы Российская Федерация не использовала энергетический проект «Северный поток-2» против Украины. Также он выразил надежду на то, что немецко-американские консультации по газопроводу принесут плоды в ближайшее время.

В свою очередь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассчитывает получить конкретные и действенные результаты после переговоров США и Германии. Он добавил, что Белый дом хочет быть уверенным в том, что Россия не сможет использовать «Северный поток-2» в качестве политического оружия, направленного против Украины и стран Европы, пишет РИА Новости.

Ранее Энтони Блинкен отметил, что подходы Вашингтона и Берлина к газопроводу все еще расходятся.