В Кремле рассказали, ждать ли нового локдауна из-за COVID-19

Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ не собираются повторно закрывать экономику России из-за коронавируса.

В среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Российской Федерации не занимаются обсуждением вопроса о возможном введении нового локдауна в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Также он отметил, что планы по закрытию экономики отсутствуют как на региональном, так и на федеральном уровнях.

«Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», – добавил Дмитрий Песков.

Такими словами представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишут Ведомости.

Ранее стало известно, что Совет Федерации России поддержал изменение границ Санкт-Петербурга.