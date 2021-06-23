В ФСБ заявили, что РФ и США будут работать вместе по поиску хакеров

Александр Бортников сообщил, что совместная деятельность по выявлению хакеров будет осуществляться в рамках действующих договоренностей.

Руководитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников во время открытия IX Московской конференции по международной безопасности рассказал, что Россия и Соединенные Штаты Америки будут работать вместе по поиску хакеров-вымогателей. Он отметил, что такая совместная деятельность будет реализовываться в рамках действующих договоренностей, которые были достигнуты российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Такими словами Александр Бортников ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что лидер России выразил обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия возле границ нашей страны.