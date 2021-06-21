Сталин, а не Путин: россияне назвали самую выдающуюся личность в истории

Число россиян, считающих президента самой выдающейся личностью в истории, упало с 34% до 15% за четыре года. Зато выросла популярность Иосифа Сталина – его выдающимся деятелем назвали 39% россиян.

Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на «Левада-центра» (организация признана иностранным агентом в России). В рамках опроса, который проводился 20-26 мая 2021 года среди 1620 человек, россиян просили назвать 10 самых выдающихся людей всех времен и народов.

Доля тех, кто назвал Путина, упала с 34% в 2017 году до 15% в текущем. Доля Петра I за четыре года упала с 29% до 19%. А вот доля Иосифа Сталина выросла с 38% до 39%. Наименьший «рейтинг» у Сталина был в 2008 году – 36%. Однако в 2012-м он составлял 42%.

В пятерке выдающихся личностей Путин присутствует с Петром I, Сталиным, Владимиром Лениным и Александром Пушкиным.

По словам политолога Аббаса Галлямова, в этом опросе выражаются протестные настроения. Популярность Путина падает в текущей ситуации и это откладывается на оценке его как исторической фигуры. В то же время политолог отмечает, что, хотя Путин возрождает некоторые сталинские практики политического управления, а популярность Сталина растет, «видимо, люди понимают, что эпоха поменялась, и сейчас решать стоящие перед тобой политические задачи надо уже по-другому». Более того, стране нужны новые герои – с этим связано падение рейтингов всех выдающихся личностей России.