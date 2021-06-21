Захарова ответила на планы США ввести новые санкции против России

Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что Вашингтон вдруг высказался о жизни «по законам».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала планы Соединенных Штатов Америки ввести новые штрафные санкции против нашей страны из-за применения «химического оружия». Она выразила недоумение по поводу того, что Вашингтон вдруг высказался о жизни «по законам». По мнению Марии Захаровой, подобного рода действия являются абсолютным беззаконием, поскольку Белый дом должен сначала наказать сам себя за жертвы, которые были в Югославии и Ираке, а потом уже произносить слово «закон».

Ранее официальный представитель американского лидера Джен Псаки заявила, что прошедший саммит главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не повлиял на политику Вашингтона по ограничительным мерам против российской стороны.