В Москве анонсировали испытания вакцины от COVID-19 среди подростков

Анастасия Ракова рассказала, что сейчас идет набор добровольцев.

В понедельник, 21 июня, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в начале июля стартуют клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» среди людей подросткового возраста от 12 до 17 лет. По ее словам, в настоящее время идет набор добровольцев, всего в исследовании примут участие 350 человек. Также Анастасия Ракова добавила, что тестирование препарата «Спутник V» на подростках пройдет в 3 этапа: первая фаза будет проводиться на базе Морозовской детской больницы, вторая – детской больницы им. З. А. Башляевой, а третья – в московских детских поликлиниках, пишет ТАСС.

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