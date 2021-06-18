В Конгрессе США попросили Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

Ронни Джексон считает, что американцы должны быть уверены в том, что Джо Байден может в полной мере выполнять обязанности главы государства.

Американский конгрессмен, бывший врач Белого дома Ронни Джексон попросил главу Соединенных Штатов Америки Джо Байдена пройти тест на выявление когнитивных расстройств. Он пояснил, что в последнее время президент стал более забывчивым и у него заметно «снизились умственные способности». Также Ронни Джексон отметил, что письмо с соответствующим призывом подписало еще 13 конгрессменов-республиканцев. Добавляется, что американские политики просят Джо Байдена последовать примеру бывшего лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который проходил аналогичный тест, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Роспотребнадзор допустил введение принудительной вакцинации в других регионах Российской Федерации.