Роспотребнадзор допустил введение принудительной вакцинации в других регионах РФ

Анна Попова рассказала, что данная мера является вынужденной, поскольку эпидемиологическая ситуация осложняется.

Руководитель Роспотребнадзора, главный российский санитарный врач Анна Попова допустила, что власти, по мере необходимости, будут вводить обязательную вакцинацию против коронавируса и в других регионах России. По ее словам, данная мера является вынужденной, поскольку эпидемиологическая ситуация осложняется.

Также Анна Попова отметила, что в Тульской области ввели принудительную иммунизацию от коронавируса для людей, входящих в группу риска, пишет Московский комсомолец.

Ранее стало известно, что в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях ввели обязательное прививание для граждан, занятых в сфере обслуживания.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране не будет тотальной вакцинации против коронавируса.