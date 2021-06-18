Роспотребнадзор допустил введение принудительной вакцинации в других регионах РФ
Анна Попова рассказала, что данная мера является вынужденной, поскольку эпидемиологическая ситуация осложняется.
Руководитель Роспотребнадзора, главный российский санитарный врач Анна Попова допустила, что власти, по мере необходимости, будут вводить обязательную вакцинацию против коронавируса и в других регионах России. По ее словам, данная мера является вынужденной, поскольку эпидемиологическая ситуация осложняется.
Также Анна Попова отметила, что в Тульской области ввели принудительную иммунизацию от коронавируса для людей, входящих в группу риска, пишет Московский комсомолец.
Ранее стало известно, что в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях ввели обязательное прививание для граждан, занятых в сфере обслуживания.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране не будет тотальной вакцинации против коронавируса.
Написать комментарий
По весне писали, что нельзя разрешать находиться в общественных местах без ношения масок. Не ужели не ясно, что с теплом увеличиваются всякие заражения. А если вся сфера обслуживания откажется прививаться - еще не было проведено исследование отголосков прививок - тогда что? По телевидению с 5 утра все ведущие чуть ли не в обнимку сидят без масок. Это пример для всей аудитории. А Вы прививаться. А как скажется на потомстве прививка? Есть ответ?