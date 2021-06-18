Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО отсутствуют

Жан-Ив Ле Дриан считает, на данный момент не созрели условия для присоединения украинской стороны в альянс.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 18 июня, заявил, что пока недостаточно условий для присоединения Украины в состав НАТО. Об этом политик рассказал в эфире телеканала BFMTV, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель российского президента Дмитрий Песков ответил на слова американского главы Джо Байдена о возможном вступлении украинской стороны в Североатлантический альянс.