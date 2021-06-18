Во Франции заявили, что условия для вступления Украины в НАТО отсутствуют
18.06.2021 13:00
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Жан-Ив Ле Дриан считает, на данный момент не созрели условия для присоединения украинской стороны в альянс.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 18 июня, заявил, что пока недостаточно условий для присоединения Украины в состав НАТО. Об этом политик рассказал в эфире телеканала BFMTV, пишет ТАСС.
Ранее официальный представитель российского президента Дмитрий Песков ответил на слова американского главы Джо Байдена о возможном вступлении украинской стороны в Североатлантический альянс.
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