Против обязательной вакцинации выступило большинство россиян

По данным опроса портала Superjob, 63% россиян не одобряют обязательную вакцинацию от коронавируса. До этого власти Москвы, Подмосковья, Кемеровской области и Сахалина обязали вакцинироваться часть жителей.

Данные опроса приводятся на портале. «За» вакцинацию выступает почти втрое меньше людей – 23%. Но доля сторонников принудительных действий выросла на 4% с начала мая, а число противников упало на 3%.

Привить 60% работников в сфере услуг, транспорта, социального сектора и так далее 16 мая обязали работодателей московские власти. За невыполнение требования предусмотрены штрафы до 1 млн руб.

Источник «Интерфакса» в правительстве сказал, что обязательной вакцинации для всех граждан России на федеральном уровне не будет. Ответственность за непопулярную меру должны взять на себя власти регионов.

На 17 июня в России первую прививку получили 19,2 млн человек, или 13% населения. Обе прививки – 14,7 млн человек. В США привито уже 52%, в Великобритании – 61%, в Бразилии – 26%, а в Индии, откуда мог прийти «индийский штамм», – 15%.