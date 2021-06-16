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Кремль опроверг принудительную вакцинацию в России

16.06.2021 13:40
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Кремль опроверг принудительную вакцинацию в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса в России речь не идет. Заявление чиновника последовало после новости о том, что в Москве 60% работников обязали вакцинироваться до 15 августа.

Слова Пескова приводит РИА Новости. «По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», – сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Между тем в Москве и Подмосковье 60% работников должны получить первую дозу вакцины до 15 июля и вторую – до 15 августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вакцинация – это «личное дело» каждого, но лишь до тех пор, «пока ты сидишь дома или на даче». Он назвал развитие ситуации с коронавирусом в Москве «драматическим».

Кремль неоднократно опровергал планы по принудительной вакцинации россиян. В начале мая Песков говорил, что «никаких действий в этом плане не выполняется». Президент Владимир Путин лично выступил против обязательной вакцинации. «Граждане должны сами осознать необходимость», – сказал глава государства. При этом Путина призывали покончить с «демократией» в этом вопросе и действовать метода СССР.

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