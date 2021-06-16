Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа
16 Июня 2021 74 0 Политика
60% работающих москвичей должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа. Такое постановление подписала главный санитарный врач столицы Елена Андреева, сообщает оперштаб. Вакцинация должна затронуть сотрудников в сфере услуг, общепита, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты и других.
Обязательная вакцинация начинается с Москвы
- Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работающих москвичей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал оперштаба. На сайте Роспотребнадзора в свою очередь сообщается, что ситуация с пандемией коронавируса «расценивается как неблагополучная». При этом она продолжает ухудшаться.
- Согласно постановлению, руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить вакцинацию 60% от всей численности работников первым уколом до 15 июля и вторым – до 15 августа. Постановление затрагивает сотрудников предприятий торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты. Кроме того под него подпадают салоны красоты, фитнес-клубы, театры, кинотеатры, концертные залы и т.д.
- До этого 12 июня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на встрече с президентом Владимиром Путиным призвал воспользоваться советскими методами. В СССР, по словам Гинцбурга, директора вызывали и говорили: «Иван Иванович, завтра приедет бригада, ты ответственен за то, чтобы 70% твоих сотрудников провакцинировались». Гинцбург заверил президента, что «Иван Иванович» находил слова, чтобы выполнить задачу.
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- В то же время в России на черном рынке стали предлагать «лжевакцинацию» за 10-20 тыс. с сертификатом и занесением отметки о прививке на портал «Госуслуг». По словам сотрудницы одного из медицинских заведений, ампулу с препаратом при этом просто утилизируют. «Многие воспользовались. Среди врачей вообще было много скептиков – у нас среди персонала довольно высокий процент тех, кто делал фиктивную вакцинацию», – рассказала изданию Baza неназванная сотрудница системы здравоохранения.
- По словам мэра Москвы Сергея Собянина, прививаться или нет – дело каждого. «Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса», – сказал Собянин.
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