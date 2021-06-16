Москва первой вводит обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа 74 0 Политика

60% работающих москвичей должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 августа. Такое постановление подписала главный санитарный врач столицы Елена Андреева, сообщает оперштаб. Вакцинация должна затронуть сотрудников в сфере услуг, общепита, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты и других.