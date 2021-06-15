Путина призвали «подтолкнуть» народ к вакцинации и покончить с «демократией» в этом вопросе 321 1 Политика

Директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости «подталкивать» россиян к вакцинации от коронавируса. По его мнению, это можно делать, как в Советском Союзе, – на уровне предприятий. Гинцбург убежден – демократия прекрасная вещь, но «когда не касается здоровья человека».