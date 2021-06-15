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Путина призвали «подтолкнуть» народ к вакцинации и покончить с «демократией» в этом вопросе

15 Июня 2021 321 1 Политика

Директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости «подталкивать» россиян к вакцинации от коронавируса. По его мнению, это можно делать, как в Советском Союзе, – на уровне предприятий. Гинцбург убежден – демократия прекрасная вещь, но «когда не касается здоровья человека».

Путину рекомендуют сменить подход

  • После вручения государственных наград 12 июня президент Владимир Путин провел встречу с директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. На ней глава государства поинтересовался у специалиста, с чем связан резкий рост заболеваемости коронавирусом в Москве. Гинцбург объяснил это недостаточными темпами вакцинации.
  • По словам Гицбурга, которые приводит Telegram-канал «Пул№3», в Советском Союзе власти вызывали директоров больших предприятий. Им говорили: «Иван Иванович, завтра приедет бригада, ты ответственен за то, чтобы 70% твоих сотрудников провакцинировались». Гинцбург отметили, что «Иван Иванович» находил нужные слова и вакцинация проходила.
  • «А демократия – это, конечно, прекрасная вещь, но когда не касается здоровья человека», – считает Гинцбург. Он призвал президента «подталкивать» народ к защите своего здоровья. Так, например, в Москве есть возможность прививать 70-80 тыс. человек, а прививаются всего около 10 тыс. «Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем провакцинировать всех, кто хочет», – сказал Гинцбург. Однако «люди относятся настороженно к подобным процедурам».
  • До этого с идеей принудительной вакцинации выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, государство исходит из того, что прививки делаются добровольно. «Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – заявил Медведев в мае.

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  • Путин на встрече с Гинцбургом отметил, что 18 млн россиян уже получили вакцину. «Это убедительное доказательство, что вакцинация должна идти шире», – сказал президент. Но пока о принудительной прививочной кампании речь не идет. В Москве за первую прививку с 14 июня по 11 июля можно получить автомобиль, объявил мэр Сергей Собянин. Победитель лотереи станет известен после 23 июня. Его объявят в эфире телеканала «Москва 24».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:23 1 0
Sedoy:

"демократия – не касается здоровья человека ---- ни о какой медицине тут речи нет, политика и бабло - ветеринария в чистом виде :)

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