«Нет привычки кого-либо убивать». Путин рассказал о Навальном

В интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин перед встречей с президентом Джо Байденом рассказал о судьбе оппозиционера Алексея Навального. «У нас нет привычки кого-либо убивать», – заявил Путин журналисту.

Полная версия интервью выложена на сайте NBC. Журналист спросил Путина, отдавал ли он приказ об убийстве оппозиционера. Путин сказал, что в России нет привычки (традиции) кого-либо убивать. При этом президент отказался дать гарантии, что Навальный выйдет из колонии живым. По его словам, «к человеку, о котором вы упомянули», в тюрьме будут применяться те же меры, что и ко всем другим.

Также Путин допустил, что он договорится с Байденом об обмене заключенными с США. По его словам, в России некоторые граждане США находятся в тюрьме, но граждан России в тюрьмах США гораздо больше. «Это несравнимо», – отметил Путин.

Кроме этого Путин отверг обвинения во вмешательстве в выборы США, назвав разговоры об этом «фарсом». «Ни разу они (США) не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства», – сказал Путин. То же самое он заявил и по поводу провоцирования движения Black Lives Matter. Но заметил: «Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за их права».