Доллары стали «горячей картошкой, которую никто не хочет держать». Банки США возвращают их ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) США печатает по 120 млрд долларов ежемесячно и тратит эти средства на выкуп государственных и ипотечных облигаций. Банкам, получающим эти деньги, некуда их девать. Поэтому они возвращают их ФРС под 0% годовых.

Об этом пишет Finanz со ссылкой на данные Федерального резервного банка Нью-Йорка. Так, например, 9 июня 59 банков положили в ФРС 502,9 млрд долларов. В середине марта спрос на такие сделки был не выше ноля, а в апреле уже составил 200 млрд долларов. Затем в мае планка повысилась до 400 млрд.

Это говорит о том, что долларов в США стало столько, что их некуда девать или вкладывать. Стратег Nordea Андреас Стено Ларсен сравнивает доллары с «горячей картошкой, которую никто не хочет держать».

Парадоксально и то, что ФРС печатает доллары, выкупает облигации у банков, а банки возвращают ФРС деньги под ставку 0%. По словам главного экономиста Wringhtson ICAP Лу Крэндалла, рынок говорит «хватит», все это зашло слишком далеко. ФРС напечатала за год 3,5 трлн долларов, а все мировые банки пустили на рынки 10 трлн.