Сенатор заявил, что для государства пенсионеры не стоят на первом месте
Валерий Рязанский считает, что со временем правительство сможет решить проблему индексации пенсий работающим пенсионерам.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что вопрос индексации пенсий экономически занятым российским пенсионерам могут решить, но только тогда, когда в бюджете появятся дополнительные денежные средства. Сенатор пояснил, что сейчас у государства на первом месте стоит другая категория граждан. По словам Валерия Рязанского, правительство страны отдает предпочтение семьям с детьми, поэтому работающим пенсионерам не повышают пенсионные выплаты. Однако он выразил надежду, что со временем государство сможет решить проблему индексации пенсий экономически занятым пожилым россиянам.
Ранее стало известно, что в России могут восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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