В РФ хотят восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Михаил Шмаков попросил Владимира Путина «вмешаться» в ситуацию с индексацией пенсий трудоустроенным пенсионерам.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что руководство страны должно вмешаться в ситуацию с восстановлением индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам. Соответствующее письмо он направил в адрес президента РФ Владимира Путина.

Также Михаил Шмаков добавил, что ФНПР беспокоит тот факт, что выполнение поручения главы государства по данному вопросу затягивается. Он пояснил, что российское правительство отклонило все варианты индексации пенсий работающим пенсионерам, которые разработали депутаты, однако и своего решения оно не внесло. В связи с этим Михаил Шмаков попросил Владимира Путина «вмешаться в сложившуюся ситуацию», пишет Московский комсомолец.

Ранее сообщалось, что лидеры США и Украины в понедельник, 7 июня, провели телефонный разговор.