Сегодня Байден и Зеленский проведут телефонные переговоры

Михаил Подоляк рассказал, что лидеры Украины и США обсудят ситуацию в Донбассе, затронут отношения Москвы и Киева и обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повести.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, ссылаясь на источники, сообщил, что сегодня, 7 июня, украинский глава Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведут телефонные переговоры. По его словам, стороны обсудят ситуацию в Донбассе, затронут отношения Москвы и Киева, а также обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повести, пишет «РБК-Украина».

Ранее бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил, что киевские власти еще могут попытаться остановить трубопровод «Северный поток-2», поскольку шансы на его блокировку пока сохраняются.