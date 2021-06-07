«Старшая дочь Путина» рассказала о генетике телеканалу «Россия 24»

Телеканал «Россия 24» показал интервью ведущей научной сотрудницы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Марии Воронцовой. Оно было записано на полях Петербургского экономического форума.

Об этом пишут «Открытые медиа». Интервью вышло в эфир вечером 5 июня, а на сайте появилось под заголовком «Мария Воронцова о генетических исследованиях и их влиянии на экономику».

В частности Воронцова рассказала, как с помощью генетических исследований можно выявлять и предотвращать генетические заболевания. Также специалист отметила пользу для государства от такого рода исследований. По ее мнению, они принесут выгоду экономике России и позволят здравоохранению перераспределить свои ресурсы.

Агентства Reuters и Bloomberg называли Воронцову «старшей дочерью Путина». Владимир Путин не подтвердил эту информацию, однако и не опроверг. Воронцова входит в совет программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. На эту программу государство потратит более 200 млрд руб.