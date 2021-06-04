Стало известно, сколько россияне будут отдыхать на новогодних каникулах в 2022 году

Антон Котяков рассказал, что на январских праздниках граждане будут отдыхать десять дней.

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков сообщил, что в следующем году российских граждан ожидают десятидневные новогодние выходные, а именно с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Он пояснил, что последний день этого года выпадает на субботу, поэтому он будет нерабочим.

Кроме того Антон Котяков добавил, что в следующем году на майских праздниках жители России будут отдыхать по четыре дня в честь Праздника весны и труда и Дня Победы, пишет ТАСС.

Ранее Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что в течение 2021 года будет завершено строительство проекта «Северный поток-2».