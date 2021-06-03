Дания приостановила строительство газопровода-конкурента «Северного потока-2»

Власти Дании в конце мая 2021 года отозвали разрешение на строительство проекта Baltic Pipe.

Датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение на строительство польского газопровода Baltic Pipe. Отмечается, что данный документ в июле прошлого года выдало управление по охране окружающей среды Дании, однако в конце мая текущего года он был отозван. В ведомстве пояснили, что агентство по охране окружающей среды повторно изучило разрешение и выяснило, что прокладка проекта может создавать угрозу для экологии страны. Таким образом, строительство Baltic Pipe будет приостановлено, пишет РИА Новости.

Напомним, что Варшава планировала к 2022 году запустить свой газопровод между Польшей и Данией мощностью до 8 млрд кубометров газа в год. Польские власти продвигали этот проект в качестве альтернативы трубопроводу «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что Киев хочет участвовать в переговорах Вашингтона и Берлина по российскому газовому проекту.