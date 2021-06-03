Украина хочет участвовать на переговорах США и Германии по СП-2

Андрей Мельник заявил, что газопровод угрожает безопасности Украины.

В четверг, 3 июня, посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал изданию Welt, что Киев хочет принять участие в переговорах Вашингтона и Берлина по энергетическому проекту «Северный поток-2». Он пояснил, что данный газопровод угрожает безопасности страны, поэтому украинская сторона просит предоставить возможность быть участником соответствующей встречи.

Также Андрей Мельник выразил обеспокоенность по-поводу того, что США могут достичь с Германией соглашения по «Северному потоку-2» в ущерб интересам Украины. По его словам, в этом случае Киев потеряет доверие к Вашингтону и Берлину, пишут Известия.

Ранее постпред Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов допустил, что Белый дом может попытаться помешать сертификации «Северного потока-2» после завершения строительства энергетического проекта.