В России могут отменить комиссии за оплату ЖКХ

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что инициативу необходимо «трезво оценивать».

Глава Центрального Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина во время выступления на ПМЭФ-2021 выразила мнение, что в стране можно отменить банковские комиссии для российских граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Она также напомнила, что данная инициатива обсуждается довольно давно, но ее необходимо «трезво оценивать». Эльвира Набиуллина пояснила, что это предложение хорошее, однако кто-то должен взять на себя все затраты, поэтому соответствующий вопрос нужно решать, пишет Прайм.

Ранее стало известно, что Украина хочет принять участие в переговорах Соединенных Штатов Америки и Германии по газовому проекту «Северный поток-2».