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Разработчики лимузина Aurus для Путина заказали себе Mercedes и Rolls-Royce

03.06.2021 10:12
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Разработчики лимузина Aurus для Путина заказали себе Mercedes и Rolls-Royce

Разработчики лимузина Aurus для президента Владимира Путина из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) оформили в лизинг автомобили своего конкурента – Mercedes-Benz S-класса.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на реестр Федеральной нотариальной палаты. Договор на поставку автомобилей Mercedes был заключен организацией в марте 2021 года. Как следует из базы данных полисов ОСАГО, иномарка с VIN-номером, фигурирующим в контракте на лизинг, застрахована НАМИ для «личного использования».

Стоимость Mercedes-Benz S450 составляет 15 млн руб. В 2019 году НАМИ брал в лизинг Rolls-Royce Cullinan. Он тоже застрахован для «личного использования». Стоимость Cullinian составляет 30 млн руб. Замена резины и дисков для этого автомобиля обошлась бюджету НАМИ в 2020 году в 800 тыс. руб.

Разработкой лимузина для Путина Aurus НАМИ занимается с 2014 года. Путин ездит на лимузине с 2018 года. Стоит автомобиль – 18 млн руб. В серийное производство он поступит в 2022 году, заверял глава Минпромторга Денис Мантуров.

В конце мая Путин заявил, что лично водил лимузин. «Я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», – цитирует Путина ТАСС.

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