Клаус Эрнст заявил, что Берлин сделал все для запуска второй ветки газопровода.

Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, что Германия сделала все возможное для завершения строительства и запуска энергетического проекта «Северный поток-2». Он напомнил, что правительство республики все время поддерживало вторую ветку газопровода и сопротивлялось нападкам со стороны других стран, в том числе и незаконным американским санкциям. Также Клаус Эрнст выразил уверенность, что проект «Северный поток-2» будет достроен и введен в эксплуатацию, напомнив, что Берлин сделал все возможное для этого, пишет РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что Москва окажет поддержку белорусским предприятиям.