Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации от коронавируса

Валентина Матвиенко подчеркнула, что принудительное прививание станет грубым нарушением российского законодательства.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в среду, 2 июня, заявила, что в нашей стране нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции. По ее словам, такая мера стала бы грубым нарушением российского законодательства.

«Это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют», - сказала Валентина Матвиенко.

Отмечается, что вопрос о введении принудительной иммунизации населения был поднят во время пленарного заседания верхней палаты с участием руководителя Роспотребназдора Анны Поповой, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, сколько потребуется денег для ликвидации всех свалок, которые находятся на территории Российской Федерации.