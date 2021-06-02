Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ИЮН, 14:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 ИЮН, 14:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации от коронавируса

02.06.2021 13:37
Комментарии
Матвиенко высказалась об обязательной вакцинации от коронавируса

Валентина Матвиенко подчеркнула, что принудительное прививание станет грубым нарушением российского законодательства.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в среду, 2 июня, заявила, что в нашей стране нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции. По ее словам, такая мера стала бы грубым нарушением российского законодательства.

«Это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют», - сказала Валентина Матвиенко.

Отмечается, что вопрос о введении принудительной иммунизации населения был поднят во время пленарного заседания верхней палаты с участием руководителя Роспотребназдора Анны Поповой, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, сколько потребуется денег для ликвидации всех свалок, которые находятся на территории Российской Федерации.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Российские медики выявили 8832 новых случая коронавируса
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России

Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России
Экономика

«Государство нас обмануло». Заключенные не хотят заменять мигрантов на стройках

«Государство нас обмануло». Заключенные не хотят заменять мигрантов на стройках
Экономика

«Это, по сути, война». Глава «Ростеха» призвал готовиться к «совсем жестким» санкциям

«Это, по сути, война». Глава «Ростеха» призвал готовиться к «совсем жестким» санкциям
Экономика 3

Мантуров выступил против идеи Белоусова. У бизнеса не заберут 100 млрд рублей

Мантуров выступил против идеи Белоусова. У бизнеса не заберут 100 млрд рублей
Экономика

Узнай, страна!

В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом

В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом

В Оренбургской области создают особую экономическую зону

В Оренбургской области создают особую экономическую зону

Новости дня

14:20 Минздрав: России удалось переломить ход пандемии COVID-19 Минздрав: России удалось переломить ход пандемии COVID-19
Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России
Набиуллина: Угроза санкций США определяет политику России
14:07 Судан отказался от базы российского флота после решения США Судан отказался от базы российского флота после решения США
12:31 Чиновница назвала «Камазы» «хламом и металлолом». Компания дала 15 дней на опровержение Чиновница назвала «Камазы» «хламом и металлолом». Компания дала 15 дней на опровержение
12:18 Российские медики выявили 8832 новых случая коронавируса Российские медики выявили 8832 новых случая коронавируса
12:13 «Убивал именно там, на Донбассе». Лукашенко не исключил смертную казнь для Протасевича «Убивал именно там, на Донбассе». Лукашенко не исключил смертную казнь для Протасевича
11:58 Стало известно, во сколько обойдется «генеральная уборка» в России Стало известно, во сколько обойдется «генеральная уборка» в России
«Государство нас обмануло». Заключенные не хотят заменять мигрантов на стройках
«Государство нас обмануло». Заключенные не хотят заменять мигрантов на стройках
11:03 В Кремле рассказали, сохранит ли Россия транзит газа через Украину В Кремле рассказали, сохранит ли Россия транзит газа через Украину

Узнай, страна!

01 ИЮН, 17:26 В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом В Пермской области создали технологию переработки слоистого пластика с двойным эффектом
«Это, по сути, война». Глава «Ростеха» призвал готовиться к «совсем жестким» санкциям
«Это, по сути, война». Глава «Ростеха» призвал готовиться к «совсем жестким» санкциям
01 ИЮН, 10:57 В Оренбургской области создают особую экономическую зону В Оренбургской области создают особую экономическую зону
01 ИЮН, 08:57 В Тульской области стартовало строительства завода «МакКейн» по переработке картофеля В Тульской области стартовало строительства завода «МакКейн» по переработке картофеля
31 МАЙ, 17:19 В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus
31 МАЙ, 12:09 В Московской области запустили импортозамещающее производство керамогранита В Московской области запустили импортозамещающее производство керамогранита
31 МАЙ, 09:21 В Москве впервые за сто лет открыли новый железнодорожный вокзал В Москве впервые за сто лет открыли новый железнодорожный вокзал
Мантуров выступил против идеи Белоусова. У бизнеса не заберут 100 млрд рублей
Мантуров выступил против идеи Белоусова. У бизнеса не заберут 100 млрд рублей
28 МАЙ, 13:15 ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства ТОП-10 достижений недели: регионы России внедряли инновации и делали «зелеными» вредные производства
28 МАЙ, 11:59 В Кемеровской области запустили первое в России экологичное производство азотной кислоты В Кемеровской области запустили первое в России экологичное производство азотной кислоты
28 МАЙ, 11:45 В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин» В Республике Татарстан запустили производство синтетического каучука для «зеленых шин»
28 МАЙ, 07:04 В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли В Тульской области открыли завод полного цикла по производству соли
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter