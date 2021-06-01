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В России могут ввести отцовский капитал

01.06.2021 12:24
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В России могут ввести отцовский капитал

Сергей Рыбальченко направил соответствующее письмо зампреду российского правительства Татьяне Голиковой.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский многодетный капитал. По его мнению, его размер должен составлять 639,4 тыс. руб. Кроме того он выступил с идеей ввести ежемесячные выплаты в 2,5 тыс. руб. на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Данные меры Сергей Рыбальченко хочет внести в новый федеральный проект «Многодетная страна».

Отмечается, что он направил соответствующее письмо зампреду российского правительства Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

Напомним, что Россия приняла решение продлить до 21 июня временное ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией.

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