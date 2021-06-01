Россия продлила приостановку авиарейсов в Турцию и Танзанию

Запрет на полеты в эти страны будет действовать до 21 июня включительно.

Российский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом принял решение продлить действующие ограничения по авиационному сообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня 2021 года включительно. В ведомстве подчеркнули, что в этих курортных странах эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной, пишет Коммерсант.

Напомним, что в апреле текущего года Россия приостановила авиарейсы в Турцию и Танзанию из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19 в государствах.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2021 года тайский остров Пхукет начнет принимать вакцинированных против коронавируса иностранных туристов.