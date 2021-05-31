Лавров: РФ призвала ЕС повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений

Сергей Лавров выразил надежду, что европейские страны услышали призыв России.

В понедельник, 31 мая, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров со своим португальским коллегой Сантушем Силвой заявил, что наша страна призвала Европейский Союз повлиять на Украину для того, чтобы киевские власти в полной мере выполнили Минские соглашения. Также политик выразил надежду, что Брюссель услышал призыв Москвы и в скором времени можно будет увидеть соответствующие результаты, пишет ТАСС.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве России рассказали, что будет с транзитом российского газа через территорию Украины.