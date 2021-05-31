В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом российского газа через Украину

Дмитрий Биричевский подчеркнул, что наша страна никогда не использовала и не будет использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия».

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что российский газ будет и дальше поставляться через территорию Украины в Европу до тех пор, пока не истекут сроки действия соответствующих договоров. Однако он подчеркнул, что Москва не стремиться останавливать поставки голубого топлива через эту страну, поэтому компания «Газпром» намерена вести со своими партнерами переговоры по данному вопросу.

Дмитрий Биричевский напомнил, что газопровод «Северный поток-2» является исключительно экономическим проектом. Также он добавил, что у России есть определенные транзитные обязательства перед Украиной, которые будут выполняться, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию со сверхдоходами российских металлургов.