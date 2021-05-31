В России хотят ввести бесплатный проезд для всех школьников

Дмитрий Медведев считает, что идею бесплатного проезда в общественном транспорте для всех школьников реализовать непросто.

Председатель российской фракции «Единая Россия», заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на партийном форуме «Большой семейный совет» предложил обсудить введение бесплатного проезда для всех школьников страны. По его словам, данную инициативу необходимо рассмотреть как на правительственном, так и региональном уровнях. Дмитрий Медведев добавил, что идею бесплатного проезда в общественном транспорте для всех учащихся общеобразовательных заведений реализовать непросто, однако «о ней можно подумать», пишет ФАН.

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