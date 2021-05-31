Кремль не смог объяснить, почему Путин отказался купаться с Лукашенко

Президент России Владимир Путин не стал купаться с Александром Лукашенко в Сочи, хотя и предложим ему: «Можем искупаться». В Кремле отметили, что решение, купаться или нет, – это «личное пространство президента».

Об этом, как передает ТАСС, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Я не знаю», – честно признался Песков. Однако он заметил, что «совместные планы» Путина и Лукашенко на морскую прогулку «были реализованы».

Лукашенко совершил двухдневный визит в Сочи к Путин. 28 и 29 мая стороны вели переговоры. В самом начале встречи Путин предложил: «Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться». «С удовольствием», – ответил Лукашенко. На последующих фотографиях не было видно купающегося Путина. На вопрос, купался ли Путин с Лукашенко, Песков сказал: «Сегодня нет».

Закончилась встреча тем, что Москва пообещала второй транш согласованного в прошлом году кредита на 1,5 млрд долларов. О новых кредитах Путин и Лукашенко не договорились.