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Путин не дал Лукашенко новый кредит. 500 млн долларов были старой договоренностью

30 Мая 2021 281 5 Экономика
Путин не дал Лукашенко новый кредит. 500 млн долларов были старой договоренностью

Двухдневная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончилась без новых договоренностей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в качестве итога переговоров предъявил ранее обещанный транш на 500 млн долларов, а также обсуждение задержания россиянки в Белоруссии.

Очередная встреча без «прорыва»

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным в пятницу 28 мая, а улетел обратно в Минск 29 мая. Самым ярким эпизодом поездки Лукашенко стало купание в Черном море при температуре воды в 16 градусов. Сам Путин в воду не полез, хотя предложение исходило именно от него: «Можем искупаться».
  • Никаких совместных заявлений лидеры двух стран по итогам переговоров не делали, официальные коммюнике стороны так же не публиковали. Отчитался о встрече пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Белоруссия получит второй транш кредита на 500 млн долларов из обещанных в прошлом году 1,5 млрд долларов. «Никаких препятствий нет, все согласовано», – цитирует Пескова РИА «Новости». Первые 500 млн долларов Белоруссия получила в конце 2020 года, но большая часть суммы ушла в счет погашения долга перед «Газпромом».
  • Очевидно, Лукашенко нужно больше средств в виде помощи – долг страны составляет 42 млрд долларов, а в золотовалютных резервах осталось всего около 2,6 млрд. Более того, США и ЕС вводят и обсуждают санкции против всего экспорта республики, обеспечивающего страну валютной выручкой. Санкции могут затронуть все от нефтепродуктов и транспортировки газа до экспорта калия и минеральных удобрений.
  • Обещанные Путиным в конце прошлого года 1,5 млрд долларов могли покрыть прежние потери Белоруссии от поддержки национальной валюты во время протестов лета – осени 2020 года. Тогда Нацбанк республики «спалил» для стабилизации рубля 1,4 млрд долларов, или 15% золотовалютных резервов. С тех пор они уменьшились еще на треть, а Лукашенко подписал закон, позволяющий конфисковывать валюту со счетов и запрещающий валютный обмен.

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  • Таким образом, Путин не пообещал Лукашенко нового кредита или финансовой помощи в целом. По словам Пескова, он поднял «тему российской гражданки, которая была задержана и находится в СИЗО». Речь идет о Софии Сапеге – девушке белорусского оппозиционера Романа Протасечива, из-за которого, как убеждены в ЕС, Лукашенко принудительно посадил в Минске рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Путин не добился ее освобождения, а его пресс-секретарь объяснил, что у россиянки есть вид на жительство в Белоруссии и нужно принимать во внимание этот факт.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
18:13 0 0
И.И..:

лукашенко для кремля, что кадыров в чечне...принцип и расчет тот же.

И
18:10 0 0
И.И..:

что касается помощи РБ, то она может оказываться не прямыми кредитами, а косвенно- скупкой акций, новыми заказами и наконец инвестициями под видом российского частного бизнеса...

И
18:07 0 0
И.И..:

гражданка РФ является подругой оппозиционера РБ, о которой шел разговор между президентами))) петров-боширов-сапега...

П
16:41 0 0
Противник всего плохого:

Кажется, Путин начал о чём-то догадываться... Например, о том, что Лукашенко цепляется за власть ради себя, а не ради него. В состав России он вступать не будет. А следующий президент с высокой долей вероятности "простит" России эти долги, как большевики "простили" всем кредиторам царские долги. Или как Украина "простила" путинские подачки Януковичу. Ещё никто никого к себе не присоединил финансовыми подачками и похлопыванием по плечу. Империи таким путём не создавались.

В
16:29 0 0
Вера:

Как говорит пословица : не в коня корм!

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