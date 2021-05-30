Путин не дал Лукашенко новый кредит. 500 млн долларов были старой договоренностью 281 5 Экономика

Двухдневная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончилась без новых договоренностей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в качестве итога переговоров предъявил ранее обещанный транш на 500 млн долларов, а также обсуждение задержания россиянки в Белоруссии.