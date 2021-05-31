Российские врачи выявили 8475 новых случаев COVID-19

Всего в России коронавирус подхватило 5071917 человек.

Российские врачи за последние сутки обнаружили 8475 новых случаев инфицирования коронавирусом. Традиционно, наибольшее количество заболевших выявили в Москве (2614). На втором месте по числу зарегистрированных инфицированных находится Санкт-Петербург (822), а на третьем – Подмосковье (752). Об этом 31 мая рассказали в оперативном штабе страны по борьбе с COVID-19.

Таким образом, в России за весь период распространения коронавируса заразилось 5071917 человек, из них 4684585 человек выписалось с выздоровлением, 121501 человек стал жертвой заболевания.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что сдерживание цен на сахар-песок сохранится после 1 июня.