Белоусов считает, что сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня

Андрей Белоусов выразил мнение, что производители все равно собираются удерживать цены на сахар.

Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов рассказал, что соглашение о стабилизации цен на сахар дало положительные результаты. Также он выразил мнение, что производители данного товара и дальше будут сдерживать его стоимость, даже после окончания действия соответствующего договора, пишет РБК.

Напомним, что в конце декабря прошлого года правительство России заключило с производителями соглашение о стабилизации цен на сахар, согласно которому оптовая стоимость за 1 килограмм товара составляет 36 рублей, а розничная – 46 рублей.

Ранее стало известно, что наша страна продолжает готовиться к возможному отключению от системы международных платежей SWIFT.