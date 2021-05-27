Минтруд РФ готов рассмотреть предложения о четырехдневке

Антон Котяков отметил, что согласие рассмотреть вопрос о сокращенной рабочей неделе не говорит о том, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

Российский министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что Минтруд России готов рассмотреть предложения о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю. Также политик подчеркнул, что ведомство не может игнорировать инициативы, которые поступают от социального партнера. Таким образом, добавил Антон Котяков, если соответствующие идеи будут озвучены, тогда Минтруд России изучит их, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что российский президент Владимир Путин высказался об обязательной вакцинации для профилактики коронавируса.