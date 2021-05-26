Кремль ответил на слова Байдена о санкциях против СП-2

Дмитрий Песков рассказал, что Москва придерживается следующей точки зрения: все санкции не эффективны, а не только против трубопровода.

В среду, 26 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление американского президента Джо Байдена о том, что нет смысла вводить санкции в отношении газового проекта «Северный поток-2» из-за того, что он почти завершен. По его словам, позиция российской стороны заключается в следующем: все ограничительные меры не эффективны, а не только против второй ветки трубопровода.

Кроме того Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин на встрече с Джо Байденом не будет специально поднимать вопрос о санкциях, в том числе и в отношении компаний и судов, участвующих в достройке «Северного потока-2», пишет Газета.ру.

Напомним, что американский лидер признал неэффективность санкционной политики против второй ветки трубопровода, поскольку он почти завершен.