Байден: невозможно остановить строительство «Северного потока-2»

Глава США считает, что дальнейшие санкции против газопровода не будут продуктивными.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден признал, что остановить строительство российского энергетического проекта «Северный поток-2» очень трудно, поскольку он почти завершен. Кроме того он добавил, что наложение новых санкций в отношении газопровода не принесет желаемой выгоды, поскольку от этого могут пострадать отношения Вашингтона и Европы. Такими словами Джо Байден ответил на вопрос журналистов о том, почему он разрешил России и Германии продолжить работу по реализации «Северного потока-2», пишет Коммерсант.

Напомним, что в конце мая текущего года Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры против компаний и судов, принимающих участие в достройке газопровода.

Ранее стало известно, что встреча Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.