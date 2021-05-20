Музаев: ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ

Анзор Музаев рассказал, что в 2022 году сдавать ЕГЭ будут все выпускники школ.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев во время горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году заявил, что в следующем году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать все выпускники школ, а не только учащиеся, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Таким образом, отметил он, в 2022 году ученикам придется в обязательном порядке сдавать русский язык и математику базового или профильного уровня для получения школьного аттестата, пишет ТАСС.

Ранее зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев допустил, что в нашей стране прививки против новой коронавирусной инфекции могут стать обязательными.