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Музаев: ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ

20.05.2021 12:43
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Музаев: ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ

Анзор Музаев рассказал, что в 2022 году сдавать ЕГЭ будут все выпускники школ.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев во время горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году заявил, что в следующем году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать все выпускники школ, а не только учащиеся, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Таким образом, отметил он, в 2022 году ученикам придется в обязательном порядке сдавать русский язык и математику базового или профильного уровня для получения школьного аттестата, пишет ТАСС.

Ранее зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев допустил, что в нашей стране прививки против новой коронавирусной инфекции могут стать обязательными.

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