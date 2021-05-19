В России прививки от COVID-19 могут стать обязательными

Дмитрий Медведев считает, что в особых случаях вакцинация может носить обязательный характер.

В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума заявил, что в стране могут ввести обязательную иммунизацию от новой коронавирусной инфекции. Он напомнил, что сейчас в РФ вакцинация осуществляется на добровольной основе, поэтому данный вопрос необходимо тщательно проработать с юридической точки зрения. Дмитрий Медведев добавил, что иногда в интересах государства и защиты населения прививки могут носить обязательный характер.

Также политик добавил, что негативное отношение к вакцинации от новой коронавирусной инфекции играет деструктивную роль в борьбе с пандемией. По его словам, государство должно взять под контроль распространение сообщений о вреде прививания, чтобы у россиян не формировалось отрицательное мнение об иммунизации населения, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времени в стране введут в оборот четвертую вакцину против новой коронавирусной инфекции.